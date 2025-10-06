Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 6 октября, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина – визит иностранных делегаций

Об этом сообщает Управление государственной охраны, передает RegioNews.

"6 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", – говорится в сообщении.

Водителей призывают планировать маршруты заранее и учитывать возможные пробки.

Напомним, ранее в Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила вопросы поддержки Украины Великобританией.