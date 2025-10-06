Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Управління державної охорони, передає RegioNews.

"6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", – йдеться у повідомленні.

Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і враховувати можливі затори.

Нагадаємо, раніше до Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила питання підтримки України Великою Британією.