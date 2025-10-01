Фото: BBC

Визит состоялся по просьбе Министерства иностранных дел. В Киеве 75-летняя принцесса Анна встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила вопрос поддержки Украины Великобританией.

После она вместе с первой леди страны Еленой Зеленской почтила память детей, погибших с начала полномасштабной войны, положив мягких мишек к мемориалу в столице.

Принцесса также посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть в Украину.

Кроме того, Анна встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также встретилась с представительницами полиции и Вооруженных сил Украины.

Напомним, 12 сентября принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев, чтобы с командой его фонда "Игры непокоренных" рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.