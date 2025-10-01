В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
Принцесса Великобритании Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы II, совершила неанонсированный визит в Украину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на BBC.
Визит состоялся по просьбе Министерства иностранных дел. В Киеве 75-летняя принцесса Анна встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила вопрос поддержки Украины Великобританией.
После она вместе с первой леди страны Еленой Зеленской почтила память детей, погибших с начала полномасштабной войны, положив мягких мишек к мемориалу в столице.
Принцесса также посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть в Украину.
Кроме того, Анна встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также встретилась с представительницами полиции и Вооруженных сил Украины.
Напомним, 12 сентября принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев, чтобы с командой его фонда "Игры непокоренных" рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.