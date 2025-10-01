09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
09:34  01 октября
В Мукачево 11-летний мальчик стрелял из револьвера на улице
09:09  01 октября
Двойное убийство и поджог дома в Черкасской области: полиция задержала злоумышленника
01 октября 2025, 09:58

В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна

01 октября 2025, 09:58
Фото: BBC
Принцесса Великобритании Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы II, совершила неанонсированный визит в Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на BBC.

Визит состоялся по просьбе Министерства иностранных дел. В Киеве 75-летняя принцесса Анна встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила вопрос поддержки Украины Великобританией.

После она вместе с первой леди страны Еленой Зеленской почтила память детей, погибших с начала полномасштабной войны, положив мягких мишек к мемориалу в столице.

Принцесса также посетила Центр защиты прав ребенка, где пообщалась с подростками, которых российские оккупанты похитили, но впоследствии их удалось вернуть в Украину.

Кроме того, Анна встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также встретилась с представительницами полиции и Вооруженных сил Украины.

Напомним, 12 сентября принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев, чтобы с командой его фонда "Игры непокоренных" рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых.

Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иване холод и метель
01 октября 2025, 11:28
Директор ЦПК Дарья Каленюк: власть лепит из моего мужа уклониста
01 октября 2025, 11:27
$15 тысяч за тыл: в Киеве разоблачили попытку влияния на кадровые решения в армии
01 октября 2025, 10:58
Россияне атаковали Украину дронами, ракетой "Оникс" и "Искандерами": сколько удалось сбить
01 октября 2025, 10:55
Последствия ливня: в Одесской области более 40 тысяч абонентов остались без света
01 октября 2025, 10:40
ЕС призвал Россию вывести войска из ЗАЭС и прекратить боевые действия
01 октября 2025, 10:35
Во Львовской области водитель Toyota умер за рулем: авто врезалось в памятник
01 октября 2025, 10:27
В Одессе, несмотря на непогоду, пассажирские поезда продолжают курсировать
01 октября 2025, 10:15
Ракетный удар по Черниговщине: повреждена техника сельхозпредприятия, погиб мужчина
01 октября 2025, 09:43
