Фото: полиция

В лесополосе Дарницкого района киевляне обнаружили обломки беспилотника с боевой частью, которая не сдетонировала. Люди сразу сообщили об опасной находке в полицию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли взрывотехники, которые обследовали территорию и подтвердили, что среди обломков дрона есть боевая часть с взрывателем. Обломки и взрывчатку изъяли и доставили на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения.

Полиция Киева напоминает гражданам: не приближайтесь к подозрительным предметам. Они могут быть смертельно опасны. При обнаружении таких вещей следует немедленно звонить на 101 или 102.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева взрывотехники совершили контролируемый подрыв боевой части беспилотника, сбитого во время вражеской атаки.