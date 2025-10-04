Фото: поліція

У лісосмузі Дарницького району кияни знайшли уламки безпілотника з бойовою частиною, що не здетонувала. Люди одразу повідомили про небезпечну знахідку до поліції

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули вибухотехніки, які обстежили територію та підтвердили, що серед уламків дрона є бойова частина з підривачем. Уламки та вибухівку вилучили й доставили на підривний майданчик для подальшого знищення.

Поліція Києва нагадує громадянам: не наближайтеся до підозрілих предметів. Вони можуть бути смертельно небезпечними. У разі виявлення таких речей слід негайно телефонувати на 101 або 102.

Нагадаємо, раніше у Голосіївському районі Києва вибухотехніки здійснили контрольований підрив бойової частини безпілотника, збитого під час ворожої атаки.