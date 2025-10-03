16:26  03 жовтня
03 жовтня 2025, 20:15

У Києві засудили чоловіка, який "замінував" будівлю

03 жовтня 2025, 20:15
Ілюстративне фото
У Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Тепер він отримав свій вирок

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

8 липня чоловік зателефонував правоохоронцям та сказав, що будівля в Дарницькому районі столиці замінована. Згодом він зателефонував ще раз і повторив інформацію.

На суді він визнав свою провину та заявив, що шкодує про свої дії. Відомо, що раніше чоловік уже мав проблеми з законом: за день до фейкового мінування він отримав вирок за зберігання коноплі, а також її вирощування на присадибній ділянці (за це його засудили до двох років пробаційного нагляду).

За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Дніпра, якого підозрюють у поширені фейкових електронних листів із погрозами. Відомо, що він надсилав неправдиві повідомлення про мінування закладам освіти в Чехії, Словаччині, Латвії.

