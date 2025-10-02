Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпровському районі столиці 23-річний киянин накинувся з кулаками на дівчину після того, як вона зробила йому зауваження через спробу пройти до каси без черги

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, 27-річна місцева мешканка стояла у черзі, коли молодик намагався оминути інших покупців і розрахуватися за товари. У відповідь на її зауваження юнак кілька разів вдарив дівчину по обличчю та тілу. Вона впала, але нападник продовжив бити потерпілу, після чого втік.

Дівчину госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.

Правоохоронці встановили особу нападника та розшукали його. Виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

