02 жовтня 2025, 15:47

Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження

02 жовтня 2025, 15:47
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Дніпровському районі столиці 23-річний киянин накинувся з кулаками на дівчину після того, як вона зробила йому зауваження через спробу пройти до каси без черги

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними поліції, 27-річна місцева мешканка стояла у черзі, коли молодик намагався оминути інших покупців і розрахуватися за товари. У відповідь на її зауваження юнак кілька разів вдарив дівчину по обличчю та тілу. Вона впала, але нападник продовжив бити потерпілу, після чого втік.

Дівчину госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.

Правоохоронці встановили особу нападника та розшукали його. Виявилося, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранту оголосили про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві водій Mercedes жорстоко побив велосипедиста через зауваження. Нападника затримали – він виявився фігурантом справи щодо корупції на закупівлі зимової форми для ТрО.

Київ супермаркет затримання Побиття події конфлікт зауваження магазин
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
