16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 16:32

У Києві посадовця "Київводоканалу" затримали на хабарі в 450 тисяч гривень

29 вересня 2025, 16:32
Фото: поліція
У столиці викрили представника "Київводоканалу", який вимагав 450 тисяч гривень від підприємства за підключення до міської системи водопостачання та каналізації

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Посадовця затримали 25 вересня одразу після отримання першої частини хабаря – 225 тисяч гривень, що становить 50% від обумовленої суми. Решту він мав отримати після підписання договору.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.3 ст.368-3 КК України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми). 35-річному фігуранту загрожує до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили групу ділків, які за 8 тисяч гривень оформлювали фіктивні документи для майбутніх водіїв.

Київ хабар Чиновник затримання поліція
