Ворожа атака на Київ: серед загиблих – 12-річна дівчинка, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Фото: ДСНС Києва

Вночі 28 вересня російські війська завдали чергового удару по Києву. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури у Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в Солом'янському районі внаслідок влучання у п'ятиповерховий житловий будинок сталось загоряння на 3 та 4 поверхах із частковим руйнуванням. Під завалами знайдено тіло 12-річної дівчинки. Врятовано трьох осіб, ще одна людина травмована. Пожежу локалізовано, на місці працюють вогнеборці.

За іншою адресою влучання припало на будівлю Інституту кардіології – на місці виявлено тіла двох загиблих. Пожежу також локалізовано.

Ще в одному двоповерховому нежитловому будинку сталось загоряння, госпіталізовано чоловіка. Інші удари зафіксовані у складській будівлі та приватному житловому будинку, де до прибуття рятувальників госпіталізували двох людей із гострою реакцією на стрес.

У Голосіївському районі сталося влучання в одноповерховий приватний будинок із частковим руйнуванням даху та стіни, пожежі не було. Ще одне приватне домоволодіння постраждало від загоряння, пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

У Святошинському районі уламки впали на відкриту територію, у Дніпровському районі загорілися два припарковані автомобілі – пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого навчального закладу. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Екстрені служби продовжують роботу на місцях обстрілів.

Нагадаємо, в столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо було відомо про 6 постраждалих.