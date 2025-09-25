Иллюстративное фото

В столице будут судить хирурга частной клиники. Известно, что он сделал пластику груди женщине, несмотря на онкологическое заболевание. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В сентябре прошлого года в столичный медицинский центр обратилась киевлянка. Она хотела провести операцию по коррекции молочных желез. Медики по подготовке пациентки провели исследование. Выяснилось, что у женщины было новообразование в области планируемого оперативного вмешательства.

Однако, несмотря на онкологическое заболевание, врач-хирург не отправил пострадавшую на дополнительную диагностику и консультацию с врачом-онкологом, и провел операцию, несмотря на риск и противопоказания.

"Как следствие, оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах и существенному ухудшению состояния здоровья потерпевшей", - сообщили в полиции.

Теперь врачу грозит до двух лет заключения.

