В Киеве хирург провел операцию по коррекции груди женщине с онкологией: что ему угрожает
В столице будут судить хирурга частной клиники. Известно, что он сделал пластику груди женщине, несмотря на онкологическое заболевание. Теперь ему грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
В сентябре прошлого года в столичный медицинский центр обратилась киевлянка. Она хотела провести операцию по коррекции молочных желез. Медики по подготовке пациентки провели исследование. Выяснилось, что у женщины было новообразование в области планируемого оперативного вмешательства.
Однако, несмотря на онкологическое заболевание, врач-хирург не отправил пострадавшую на дополнительную диагностику и консультацию с врачом-онкологом, и провел операцию, несмотря на риск и противопоказания.
"Как следствие, оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах и существенному ухудшению состояния здоровья потерпевшей", - сообщили в полиции.
Теперь врачу грозит до двух лет заключения.
