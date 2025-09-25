Ілюстративне фото

У столиці будуть судити хірурга приватної клініки. Відомо, що він зробив пластику грудей жінці попри онкологічне захворювання. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У вересні минулого року до столичного медичного центру звернулась киянка. Вона хотіла провести операцію по корекції молочних залоз. Медики для підготовки пацієнтки провели дослідження. З'ясувалось, що в жінки було новоутворення в ділянці запланованого оперативного втручання.

Проте попри онкологічне захворювання лікар-хірург не відправив потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання.

"Як наслідок, оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах та суттєвого погіршення стану здоров’я потерпілої", - повідомили в поліції.

Тепер лікарю загрожує до двох років ув'язнення.

