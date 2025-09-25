07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
03:35  25 вересня
Журналістка Яніна Соколова розповіла, скільки грошей витрачає на місяць
02:35  25 вересня
Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як його діти заробляють гроші
25 вересня 2025, 08:59

У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф

25 вересня 2025, 08:59
Фото: Національна поліція
У Дніпровському районі Києва 6-річний хлопчик спричинив пожежу в гіпермаркеті. Поки його батьки були зайняті покупками, дитина знайшла запальничку на прилавку і підпалила картонну коробку з кріслом

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь швидко поширився на сусідні стелажі

На щастя, ніхто не постраждав, але магазин зазнав збитків на понад 30 тисяч гривень.

Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду, а щодо батьків склали адміністративні матеріали за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує чималий штраф.

Поліція закликає батьків не залишати дітей без нагляду, особливо в громадських місцях із потенційною небезпекою.

Нагадаємо, на Вінниччині через пустощі з сірниками ледь не згорів будинок із дітьми. Троє малих дітей залишилися вдома без нагляду. Наймолодша, 2-річна дівчинка, знайшла сірники та почала ними бавитися.

