19 сентября 2025, 08:56

От КГГА через суд требуют убрать стихийную свалку на Троещине

19 сентября 2025, 08:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
В Киеве прокуратура через суд требует обязать КГГА ликвидировать несанкционированную свалку на Троещине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Речь идет об участке на улице Героев Энергетиков, 5, напротив овощного рынка "Троещина". Там долгое время складировали бытовые, строительные и промышленные отходы. Площадь засорения – более 430 кв. м, средняя высота мусора достигает 1,6 м.

По данным прокуратуры, КГГА должна была ликвидировать стихийную свалку, однако никаких действий не предприняла.

Деснянская окружная прокуратура подала иск в Киевский окружной админсуд. Там открыли производство по делу.

Напомним, днем 25 августа в городе Ржищев на Киевщине загорелась несанкционированная свалка. Огонь охватил площадь около 150 кв. метров.

19 сентября 2025
