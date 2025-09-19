Ілюстративне фото: pixabay

У Києві прокуратура через суд вимагає зобов’язати КМДА ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на Троєщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Йдеться про ділянку на вулиці Героїв Енергетиків, 5, навпроти овочевого ринку "Троєщина". Там протягом тривалого часу складували побутові, будівельні та промислові відходи. Площа засмічення – понад 430 кв. м, середня висота сміття сягає 1,6 м.

За даними прокуратури, КМДА мала б ліквідувати стихійне звалище, однак жодних дій не вжила.

Деснянська окружна прокуратура подала позов до Київського окружного адмінсуду. Там відкрили провадження у справі.

