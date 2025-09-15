У Києві стався вибух у квартирі: є загиблі та постраждалий
Подія сталася в понеділок, 15 вересня, близько 15:30 у Дніпровському районі столиці
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинули двоє людини, ще одна особа постраждала.
На місці працюють слідчі, вибухотехніки, кінологи та інші служби. Обставини вибуху встановлюються.
Нагадаємо, 15 вересня близько 10:00 у селі Морозівка на Київщині стався вибух біля смітника. Загинула жінка, поранений чоловік.
15 вересня 2025
