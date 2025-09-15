В Киевской области произошел взрыв возле мусорки: есть погибшая и раненый
Происшествие случилось в понедельник, 15 сентября, около 10:00 в селе Морозовка Броварского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Восле мусорки взорвался неизвестный предмет. В результате взрыва погибла 57-летняя местная жительница. 40-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.
На месте работают взрывотехники, полиция, спасатели и медики.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и происхождение взрывного предмета.
Напомним, в Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети. Происшествие случилось 8 сентября недалеко от села Зеленый Гай в Купянском районе.
