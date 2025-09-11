На Київщині чоловік випав з багатоповерхівки та розбився на смерть
У столиці розслідують падіння чоловіка з багатоповерхівки. Правоохоронці встановлюють всі обставини
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Зранку 11 вересня до поліції надійшло повідомлення, що в Білій Церкві по вулиці Героїв Крут з дев’ятиповерхового будинку впала людина. На жаль, чоловік від отриманих травм помер на міці.
"За даним фактом поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Дитина в лікарні у тяжкому, але стабільному стані.
