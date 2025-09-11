Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зранку 11 вересня до поліції надійшло повідомлення, що в Білій Церкві по вулиці Героїв Крут з дев’ятиповерхового будинку впала людина. На жаль, чоловік від отриманих травм помер на міці.

"За даним фактом поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Дитина в лікарні у тяжкому, але стабільному стані.