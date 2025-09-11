Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт направили до суду.

Зловмисника судитимуть за умисне вбивство та незаконное зберігання зброї. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. На час слідства фігурант перебував під вартою.

Слідство встановило, що нападник приїхав до колишньої дружини, щоб забрати спільну дитину. Біля будинку він посварився з новим співмешканцем жінки. У розпалі сварки фігурант двічі вистрелив у нього, а потім ще чотири рази – у під’їзді багатоповерхівки. Після цього він утік на власному автомобілі.

Поліцейські затримали зловмисника у Бучі та вилучили зброю.

Нагадаємо, подія сталася у березні цього року на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва. Під час конфлікту 47-річний чоловік кілька разів вистрелив у 40-річного місцевого жителя. Від поранень той загинув на місці.