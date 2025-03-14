В Киеве в подъезде дома застрелили мужчину

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В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 42-летнего жителя Троещины. Трагический случай произошел 12 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, во время конфликта в подъезде столичной многоэтажки злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего, после чего скрылся на автомобиле.

Оперативники установили маршрут побега нападавшего и в ходе спецоперации задержали его в Буче. Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.