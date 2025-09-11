15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 14:47

Дмитро Білоцерковець більше не співголова фракції "УДАР" у Київраді

11 вересня 2025, 14:47
Фото: з відкритих джерел
Депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець склав повноваження співголови фракції партії "УДАР" у Київраді

Про це повідомили джерела LB.ua у фракції, передає RegioNews.

Сам Білоцерковець наразі не коментує причини такого рішення. Водночас наприкінці липня в мережі з'явилося відео, на якому він сперечається з мером столиці та лідером "УДАРу" Віталієм Кличком, що викликало припущення про розбіжності між політиками.

Окрім того, днями ЗМІ писали, що Білоцерковець вирішив приєднатися до лав Збройних Сил України. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Політик є давнім соратником Кличка. У 2012 році він очолив молодіжне крило партії в Криму та Києві, а на виборах 2020 року йшов у першій десятці списку до Київради.

Після окупації Криму Білоцерковець переїхав до Києва, де обіймав посаду директора департаменту благоустрою КМДА (2014–2016), а згодом став радником міського голови.

Як відомо, цієї весни в оселі політика проходили обшуки, які проводило ДБР. Тоді Білоцерковець заявив, що обшуки були спробою тиску на нього як на співголову фракції мера. Він пов'язав це з внутрішньопартійними процесами, зокрема зі звільненням секретаря Київради Володимира Бондаренка – представника партії "УДАР".

Читайте також: Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори

