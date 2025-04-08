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08 апреля 2025, 14:20

Бондаренко покинул пост секретаря Киевсовета

08 апреля 2025, 14:20
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фото: иллюстративное
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Соответствующее решение поддержал 81 депутат

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Мэр Киева Кличко еще до голосования отстранил Бондаренко от ведения заседаний.

Напомним, весной 2017 года журналисты проекта украинской редакции Радио Свобода "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко и на основании этого подлога получил степень специалиста в Киевском национальном университете.

В конце 2020 года Киевсовет 114 голосами поддержал кандидатуру Владимира Бондаренко на должность заместителя городского головы - секретаря горсовета IX созыва.

Как сообщалось, в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов задержан депутат Житомирского облсовета.

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