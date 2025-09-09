19:25  09 вересня
На Київщині чоловік вбив власного батька
18:29  09 вересня
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
18:14  09 вересня
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 19:35

У Києві затримали 60-річного чоловіка, який грабував та ґвалтував жінок на кладовищі

09 вересня 2025, 19:35
Фото: Нацполіція
У столиці викрили 60-річного чоловіка, який нападав на жінок. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори повідомили про підозру 60-річному уродженцю Черкаської області. Він нападав на жінок у столиці. Зазначається, що жертв чоловік вистежував у малолюдних місцях та йшов за ними.

У Шевченківському районі чоловік напав на 26-річну жінку. Це сталось на Лук'янівському кладовищі. Там він повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, зловмисник вкрав її гроші та прикраси. Жінка сказала, що вагітна, і просила її не чіпати, тож він одразу втік.

За деякий час зловмисник у Дніпровському районі напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там він її зґвалтував та пограбував.

Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Відомо, що у 2014 році він був засуджений за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік зґвалтував 15-річну дівчинку. Це сталось, коли вона йшла повз кладовище. Він представився охоронцем, щоб нібито перевірити її речі, а потім заявив, що вона працює на РФ. Таким чином під тиском зловмисник заманив дівчину в безлюдне місце та зґвалтував її.

