Фото: поліція

У Голосіївському районі столиці молодик пограбував військову, яка перебуває у Києві на лікуванні

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався у кав’ярні на вулиці Васильківській: хлопець підбіг до столика 44-річної жінки, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами й утік. Потерпіла надала поліцейським опис грабіжника.

Правоохоронці встановили особу та затримали злочинця – ним виявився 22-річний місцевий житель. Жінці повернули сумку й документи, але 3000 гривень зловмисник встиг витратити.

Нападнику повідомили про підозру за за ч. 4 ст. 186 КК України (грабеж, вчинений в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Суд відправив зловмисника під варту із правом внесення застави у розмірі близько 121 тисячі гривень.

