08 вересня 2025, 17:56

У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером

08 вересня 2025, 17:56
Фото: поліція
Посадовицю Святошинської РДА у Києві підозрюють у переплаті 850 тисяч за протипожежне обладнання

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці викрили схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі протипожежного обладнання для закладів освіти Святошинського району.

За даними слідства, чиновниця, яка відповідала за тендер, забезпечила перемогу підконтрольному товариству. Для видимості конкуренції в торгах брали участь інші компанії, які нібито пропонували ще вищі ціни.

У результаті з місцевого бюджету підряднику заплатили понад 2,2 млн грн, з яких більш як 850 тисяч становила переплата.

Посадовиці оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Їй загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо, а саме майже 3,7 млн грн. Фігуранту повідомили про підозру.

