13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 16:56

У Києві судили чоловіка, який пограбував військового: як його покарали

08 вересня 2025, 16:56
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У столиці винесли вирок чоловіку, який пограбував військового. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні. До метрополітену звернувся військовий. Він розповів, що виявив відсутність свого наплічника, в якому знаходились два ноутбуки, бездротові навушники та два мобільні телефони. Правоохоронці швидко знайшли 42-річного крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель Закарпатської області, який приїхав до Києва нещодавно.

На платформі метрополітену зловмисник помітив, що військовий відволікся. Тоді він непомітно забрав його рюкзак та вийшов з метро. Чоловіка засудили до п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі столиці зловмисник пограбував 28-річного військового, який після поранення пересувається на інвалідному візку. Чоловік зв'язав із ним розмову, а коли військовий дістав гаманець – вихопив із нього 5 тисяч гривень і втік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
грабіжник військовий Київ
У Харкові затримали таксиста, який з напарником обікрав військового
04 вересня 2025, 20:43
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі
08 вересня 2025, 18:33
Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
08 вересня 2025, 18:29
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
На Житомирщині водій на смерть збив пішохода
08 вересня 2025, 17:57
У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером
08 вересня 2025, 17:56
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу
08 вересня 2025, 17:33
На окупованих територіях росіяни шукають зрадників, які допоможуть відбирати майно людей
08 вересня 2025, 17:25
Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання
08 вересня 2025, 17:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »