Фото: Нацполіція

У столиці винесли вирок чоловіку, який пограбував військового. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у травні. До метрополітену звернувся військовий. Він розповів, що виявив відсутність свого наплічника, в якому знаходились два ноутбуки, бездротові навушники та два мобільні телефони. Правоохоронці швидко знайшли 42-річного крадія. Ним виявився неодноразово судимий житель Закарпатської області, який приїхав до Києва нещодавно.

На платформі метрополітену зловмисник помітив, що військовий відволікся. Тоді він непомітно забрав його рюкзак та вийшов з метро. Чоловіка засудили до п’яти років та одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дарницькому районі столиці зловмисник пограбував 28-річного військового, який після поранення пересувається на інвалідному візку. Чоловік зв'язав із ним розмову, а коли військовий дістав гаманець – вихопив із нього 5 тисяч гривень і втік.