Фото: Нацполіція

У Києві затримали ділка, який обіцяв двом чоловікам зробити документи про непридатність до військової служби. Тепер йому загрожує ув'язення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисник обіцяв двом чоловікам "зробити" документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я. "Послугу" він оцінив у 35 тисяч доларів. У цю ж суму входила "послуга" зняття одного з клієнтів з розшуку за ухилення від мобілізації.

Правоохоронці затримали ділка одразу після отримання частини грошей. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали директора коледжу. Він організував незаконну схему ухилення від мобілізації. Директор вимагав 2 тисячі доларів США від чоловіка призовного віку, щоб той міг бути зарахованим на денну форму навчання та отримати відстрочку від військової служби.