Россияне ночью ударили по конному клубу на Киевщине и убили лошадей

иллюстративное фото: из открытых источников

Враг ударил Шахедами по конному клубу в Кожуховке Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Реальный Киев".

Как отмечается, несколько животных погибли.

Напомним, ночью 7 сентября РФ запустила по Украине рекордное количество дронов. В частности, россияне атаковали Киев и Киевскую область, в результате чего повреждены многие здания и есть погибшие.