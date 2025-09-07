07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 11:33

У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару РФ, є загиблі

07 вересня 2025, 11:33
фото: rbc.ua
У столиці кількість постраждалих внаслідок атаки росіян перевищила 20 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

За його словами, у місті пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.

"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", – йдеться у повідомленні.

Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.

Як повідомлялось, у Києві внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів. У будівлі досі пожежа.

05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
