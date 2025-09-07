У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок удару РФ, є загиблі
У столиці кількість постраждалих внаслідок атаки росіян перевищила 20 осіб
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.
За його словами, у місті пошкоджено чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі триває ліквідація пожежі та розбір завалів.
"На жаль, на цій локації загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Більше 20 осіб травмовані", – йдеться у повідомленні.
Загалом у столиці зараз працюють близько 400 рятувальників ДСНС, залучено майже 100 одиниць спецтехніки та пожежні гелікоптери.
Як повідомлялось, у Києві внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів. У будівлі досі пожежа.
