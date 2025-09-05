Фото: Українська правда

У Києві на Майдані Незалежності люди зібрались на протести. Вони прийшли з плакатами ""Ви караєте не тих", "Ми маємо захистити тих, хто захищає нас", "Репресії – не дисципліна"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У Києві люди зібрались на протест проти законопроєкту №13260. Раніше ветеранка Аліна Сарнатська говорила про вимоги для влади припинити утиски військових. Зокрема, не ухвалювати законопроєкт №13260, скасувати норми закону №8271 від 2022 року, а також прийняти закон про військового омбудсмена.

"Акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА. Поліція діалогу допоможе нам стежити за безпекою на зібранні", - говорила Сарнатська.

Нагадаємо, 4 вересня народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт №13260 про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Документ передбачає повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.