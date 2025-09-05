16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
05 вересня 2025, 21:16

"Репресії - не дисципліна": у Києві протести проти законопроєкту про покарання для військових

05 вересня 2025, 21:16
Читайте также на русском языке
Фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

У Києві на Майдані Незалежності люди зібрались на протести. Вони прийшли з плакатами ""Ви караєте не тих", "Ми маємо захистити тих, хто захищає нас", "Репресії – не дисципліна"

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У Києві люди зібрались на протест проти законопроєкту №13260. Раніше ветеранка Аліна Сарнатська говорила про вимоги для влади припинити утиски військових. Зокрема, не ухвалювати законопроєкт №13260, скасувати норми закону №8271 від 2022 року, а також прийняти закон про військового омбудсмена.

"Акцію погоджено з військовою адміністрацією та КМДА. Поліція діалогу допоможе нам стежити за безпекою на зібранні", - говорила Сарнатська.

Нагадаємо, 4 вересня народні депутати проголосували в першому читанні за законопроєкт №13260 про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Документ передбачає повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
протест Київ законопроєкт
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Ще одна країна відмовилась відправляти війська в Україну
05 вересня 2025, 21:59
Росіяни атакують FPV-дронами транспорт на дорозі Слов'янськ-Ізюм
05 вересня 2025, 21:48
У Херсоні підліток підірвався на міні
05 вересня 2025, 21:24
"Дімас" із "Любарта": як доброволець став офіцером і артилеристом нового покоління
05 вересня 2025, 20:59
З'явився трейлер фільму про Казимира Малевича
05 вересня 2025, 20:30
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »