16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
05 вересня 2025, 18:49

Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

05 вересня 2025, 18:49
фото: КМДА
Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який отримав підозру у справі про руйнування тунелю метро, звільнили із посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед цим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.

Як повідомлялось, у Києві очільник Деснянської РДА побився із заступницею голови КМДА. Інцидент трапився під час звіту голови Деснянської райдержадміністрації (РДА) Максима Бахматова.

Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня
05 вересня 2025, 17:39
Теракт на Печерську: киянин отримав вирок
04 вересня 2025, 21:36
Пограбував військового на візку: у Києві затримали зловмисника
04 вересня 2025, 11:44
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
05 вересня 2025, 20:08
На Черкащині стартувало будівництво заводу із виробництва картоплі фрі
05 вересня 2025, 19:55
На Херсонщині різко впала врожайність
05 вересня 2025, 19:48
Втратила купу грошей: скільки Настя Каменських могла заробляти на рекламі Золотого віку до скандалу
05 вересня 2025, 19:30
Скандального депутата від ОПЗЖ можуть екстрадувати з Дубаю в Україну
05 вересня 2025, 19:28
Адміністратора каналу "Мелітополь – це Україна" взяли в заручники росіяни та засудили на 15 років
05 вересня 2025, 18:54
Не склав НМТ – йди на "нульовий курс": МОН готує нововведення
05 вересня 2025, 18:34
Netflix профінансу 20 українських фільмів: що у списку
05 вересня 2025, 18:30
Росіяни продовжули штурми на заході Запорізької області - ISW
05 вересня 2025, 18:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
