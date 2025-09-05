Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

фото: КМДА

Директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який отримав підозру у справі про руйнування тунелю метро, звільнили із посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед цим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.

