Печерский райсуд Киева признал гражданина виновным в теракте В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

17 ноября 2024 года после 10 часов утра в квартиру в Печерском районе Киева прибыли два сотрудника полиции по вызову о домашнем насилии. Женщина в телефонном разговоре говорила, что мужчина ее избил, а она прячется в ванной.

Зашедший первым полицейский споткнулся через проволоку. Впоследствии из шкафа выпала граната. Правоохранители успели отреагировать и выбежали из квартиры. Раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал.

Как выяснилось, квартиру арендовали установленные лица на имя гражданина Молдовы. Подготовка преступления продолжалась около пяти дней. К установлению растяжки в квартире был привлечен мужчина, который с 2003-го неоднократно осуждался за корыстные преступления и отбывал тюремное наказание.

Исполнитель получил координаты, а где можно найти гранату. Впоследствии он приобретал мобильный телефон, камеры для организации трансляции.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, квартиру предварительно сняли неизвестные ему лица, с которыми он общался в телеграмме и сообщили, что туда придет "крайне плохой человек". За "задачу" он получил 4 тысячи долларов на электронный кошелек.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

