В Киеве глава Деснянской РГА подрался с замглавы КГГА

фото: Facebook / Анна Старостенко

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов во время ссоры с заместителем главы КГГА Анной Старостенко применил к ней физическую силу

Как передает RegioNews, об этом сообщили Анна Старостенко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во время отчета главы Деснянской райгосадминистрации (РГА) Максима Бахматова.

Известно, что в какой-то момент между чиновниками возник спор, Бахматов пытался забрать микрофон у Старостенко и обратился к ней с обвинениями.

"Господин Бахматов позволил себе не дискуссию, а откровенное психологическое давление, унижение моей чести и достоинства. Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица – физическое насилие!!! меня хватали за руки, дергали и пытались вытолкать силой из зала. Все это – под прикрытием статуса "представителя Президента" и "председателя РГА", которые он публично озвучивал!!!", – сообщила Старостенко.

Видео конфликта опубликовали несколько Telegram-каналов.

