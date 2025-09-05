07:09  05 вересня
На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
Через розкрадання врожаю на окупованих територіях хліб печуть із кормового зерна, – ЦНС
У Карпатах вагітна туристка з Дніпра травмувалася під час спуску з гори Петрос
05 вересня 2025, 09:41

"Відмили" 1,5 млрд грн з держбюджету: у Києві затримали колишнього топпосадовця ДФС

05 вересня 2025, 09:41
Фото: СБУ
Правоохоронці викрили масштабну схему відмивання грошей у різних регіонах України. У 2023–2025 роках фігуранти легалізували понад 1,5 млрд грн, більшість із яких вкрали з держбюджету

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий організатор схеми – колишній заступник голови Державної фіскальної служби, який прикривався статусом адвоката і створив "конвертаційний центр". До оборудки він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів та керівника пов’язаної компанії, яка легалізувала й переводила в готівку незаконні прибутки.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники компаній, що виконували підряди для бюджетних установ і намагалися привласнити державні кошти.

Щоб приховати фінансові махінації, організатори створили десятки фірм, які існували лише "на папері". Для зустрічей з клієнтами та зберігання тіньової документації вони орендували офіс у Києві.

Під час обшуків у організатора та його спільників правоохоронці вилучили готівку, здобуту незаконним шляхом, печатки фіктивних фірм, банківські картки, комп’ютерну техніку та документи, які підтверджують існування "схеми".

Всіх пʼятьох фігурантів затримали. Їм готується оголошення підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше прокурори Київської області оголосили підозру 42 фігурантам – серед них депутати, чиновники, керівники держустанов, постачальники та підрядники. Їх підозрюють у корупційних схемах, через які держава втратила понад 468 млн грн.

05 вересня 2025
