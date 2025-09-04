Пограбував військового на візку: у Києві затримали зловмисника

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дарницькому районі столиці зловмисник пограбував 28-річного військовослужбовця, який пересувається на інвалідному візку після поранення на фронті

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався біля одного з магазинів: чоловік зав'язав розмову з військовим, а коли той дістав гаманець – вихопив із нього 5 тисяч гривень і втік.

Поліція оперативно встановила особу нападника – ним виявився 32-річний киянин, який уже мав кримінальне минуле. Його розшукали та затримали неподалік місця злочину.

Затриманому оголосили про підозру. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині четверо чоловіків увірвалися в квартиру літньої жінки, щоби заволодіти грошима її сина-військового. За даними слідства, зловмисники заздалегідь планували злочин. Вони були переконані, що жінка зберігає у квартирі близько 50 тисяч доларів.