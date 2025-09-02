10:06  02 вересня
02 вересня 2025, 12:35

Київ під атакою "Шахедів": БпЛА атакують столицю вже три години

02 вересня 2025, 12:35
Фото: ілюстративне
У Києві триває атака міста з використанням ударних безпілотників

Про це повідомляє КМВА, передає RegioNews.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, працює система протиповітряної оборони.

Правоохоронці перевіряють дані про можливе падіння уламків збитого БПЛА у Дніпровському районі, в одній із зелених зон. Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги. Атака безпілотників триває вже три години без перерви.

Мешканці столиці перебувають в укриттях

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в столиці школярі проводять навчальні заняття в укриттях, дотримуючись правил безпеки під час обстрілів.

Влада знову наголошує на необхідності підвищеної пильності. Населення попереджають про можливі ракетні удари, особливо на тлі активної розвідки міста дронами.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Білу Церкву загинув чоловік. Його тіло виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Раніше повідомлялося, під час масованої атаки дронів на Білу Церкву були пошкоджені ангари та триповерхова будівля підприємства. Пожежу на місці події вже ліквідовано.

