Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Богодуховский, Изюмский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Против мирного населения применялись управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и беспилотники разных типов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Так, в селе Ивашки Золочевской общины FPV-дроны уничтожили хозяйственные постройки, повредили здание и энергосети. В Старосалтовской территориальной общине Чугуевского района из-за обстрелов дронами повреждены частные дома.

В Изюмском районе в результате попадания беспилотника произошел пожар, поврежден частный дом, травмирована женщина 1960 года рождения.

В поселке Боровая повреждено домовладение. В городе Купянск также зафиксировано разрушение жилья.

На трассе между селами Вишневка и Гусинка FPV-дрон попал в автобус, пострадал 61-летний водитель. А на трассе Купянск-Харьков беспилотник попал в автомобиль Renault, в результате пострадал 74-летний мужчина.

С начала полномасштабного вторжения России следователи Харьковской области зафиксировали более 26 тысяч военных преступлений на территории региона.

Напомним, в ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на пяти локациях.