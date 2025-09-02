09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 10:43

Полиция показала последствия российских обстрелов на Харьковщине

02 сентября 2025, 10:43
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Богодуховский, Изюмский, Чугуевский и Купянский районы Харьковской области. Против мирного населения применялись управляемые авиабомбы, реактивные системы залпового огня и беспилотники разных типов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Так, в селе Ивашки Золочевской общины FPV-дроны уничтожили хозяйственные постройки, повредили здание и энергосети. В Старосалтовской территориальной общине Чугуевского района из-за обстрелов дронами повреждены частные дома.

В Изюмском районе в результате попадания беспилотника произошел пожар, поврежден частный дом, травмирована женщина 1960 года рождения.

В поселке Боровая повреждено домовладение. В городе Купянск также зафиксировано разрушение жилья.

На трассе между селами Вишневка и Гусинка FPV-дрон попал в автобус, пострадал 61-летний водитель. А на трассе Купянск-Харьков беспилотник попал в автомобиль Renault, в результате пострадал 74-летний мужчина.

С начала полномасштабного вторжения России следователи Харьковской области зафиксировали более 26 тысяч военных преступлений на территории региона.

Напомним, в ночь на 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание 30 ударных дронов в девяти местах, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на пяти локациях.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
