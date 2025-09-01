Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Киева

В Киеве скончался 24-летний мужчина, накануне получивший поражение током, находясь на крыше электропоезда. Инцидент произошел на территории Дарницкой железнодорожной станции. Согласно предварительным данным, молодой человек вылез на крышу вагона, чтобы сделать фото, после чего его поразила высоковольтная линия.

Место происшествия осматривают правоохранители

Пострадавшего с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. На следующий день мужчина скончался от полученных травм.

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Правоохранители напоминают об опасности подобных действий и призывают не рисковать жизнью ради фото или кратковременных развлечений. В полиции подчеркивают: даже несколько секунд опрометчивости на объектах повышенной опасности могут иметь смертельные последствия.

