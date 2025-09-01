14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 16:01

В столице погиб мужчина, получивший удар током на крыше электропоезда

01 сентября 2025, 16:01
Фото: Национальная полиция Украины
Смертельный случай произошел из-за попытки сделать фото на крыше электропоезда

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве скончался 24-летний мужчина, накануне получивший поражение током, находясь на крыше электропоезда. Инцидент произошел на территории Дарницкой железнодорожной станции. Согласно предварительным данным, молодой человек вылез на крышу вагона, чтобы сделать фото, после чего его поразила высоковольтная линия.

Место происшествия осматривают правоохранители

Пострадавшего с многочисленными ожогами в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. На следующий день мужчина скончался от полученных травм.

По факту происшествия следователи Дарницкого управления полиции открыли уголовное производство. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Правоохранители напоминают об опасности подобных действий и призывают не рисковать жизнью ради фото или кратковременных развлечений. В полиции подчеркивают: даже несколько секунд опрометчивости на объектах повышенной опасности могут иметь смертельные последствия.

Напомним, вблизи Днепра произошла авария, во время которой водитель легковушки на скорости врезался в электроопору во избежание наезда на беременную женщину.

