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Авария произошла недалеко от Мирного. Водитель снес электросопротивление, чтобы избежать столкновения с беременной женщиной

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Авария произошла 4 августа вблизи Днепра. Легковой автомобиль ехал со скоростью 140 километров в час. В этот момент беременная женщина переходила проезжую часть по переходу. Водитель редко вывернул руль и снес электросопротивление, чтобы не сбить женщину.

В результате столкновения с электроопорой на автомобиль упали оборванные дроны и столб. Один из пассажиров получил удар током, другому – зажало ногу. Однако, к счастью, никто не погиб.

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее на Волыни произошло смертельное ДТП. Пассажирка выпрыгнула из автомобиля во время движения и попала под заднее колесо.