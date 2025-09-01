Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві помер 24-річний чоловік, який напередодні отримав ураження струмом, перебуваючи на даху електропоїзда. Інцидент стався на території Дарницької залізничної станції. За попередніми даними, молодик виліз на дах вагона, аби зробити фото, після чого його вразила високовольтна лінія.

Місце події оглядають правоохоронці

Постраждалого з численними опіками у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики боролися за його життя, проте врятувати не вдалося. Наступного дня чоловік помер від отриманих травм.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці нагадують про небезпеку подібних дій та закликають не ризикувати життям заради фото чи короткочасних розваг. У поліції підкреслюють: навіть кілька секунд необачності на об’єктах підвищеної небезпеки можуть мати смертельні наслідки.

