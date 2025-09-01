14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 16:01

У столиці загинув чоловік, який отримав удар струмом на даху електропоїзда

01 вересня 2025, 16:01
Фото: Національна поліція України
Смертельний випадок стався через спробу зробити фото на даху електропоїзда

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві помер 24-річний чоловік, який напередодні отримав ураження струмом, перебуваючи на даху електропоїзда. Інцидент стався на території Дарницької залізничної станції. За попередніми даними, молодик виліз на дах вагона, аби зробити фото, після чого його вразила високовольтна лінія.

Місце події оглядають правоохоронці

Постраждалого з численними опіками у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики боролися за його життя, проте врятувати не вдалося. Наступного дня чоловік помер від отриманих травм.

За фактом події слідчі Дарницького управління поліції відкрили кримінальне провадження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Правоохоронці нагадують про небезпеку подібних дій та закликають не ризикувати життям заради фото чи короткочасних розваг. У поліції підкреслюють: навіть кілька секунд необачності на об’єктах підвищеної небезпеки можуть мати смертельні наслідки.

Нагадаємо, поблизу Дніпра сталася аварія, під час якої водій легковика на швидкості врізався в електроопору, аби уникнути наїзду на вагітну жінку.

