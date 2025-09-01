Фото: пресслужба поліції

Чоловік погрожував оприлюднити відомості про особисте життя бізнесмена

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант застосовував тиск, погрожуючи фізичною розправою та використанням зброї, якщо жертва відмовиться виконати його вимогу.

За даними слідства, 56-річний мешканець столиці скористався тим, що йому стали відомі приватні подробиці особистого життя підприємця та його підлеглої. Цю інформацію він використав для шантажу та фінансової вигоди.

Правоохоронці Києва затримали чоловіка за вимагання

Під час документування правопорушення чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання з погрозою вбивства в умовах воєнного стану.

Слідство триває

Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, правоохоронці документують усі обставини справи.

