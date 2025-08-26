13:16  26 августа
В сети появилось видео силового задержания Ивана Белецкого в Ужгороде
Пьяный и с оружием: в Одесской области мужчина устроил стрельбу в парке
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 14:50

В Донецкой области из-за обстрела россиянами обесточены шахты, под землей остаются 148 горняков

26 августа 2025, 14:50
Фото: иллюстративное
Обстрел на Донетчине привел к обесточиванию шахт в Добропольской общине, под землей остаются более ста человек

Об этом сообщает глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины, передает RegioNews.

В Добропольской громаде из-за обстрела российских войск обесточены местные шахты. Под землей остаются 148 горняков.

На месте работают спасательные службы и персонал шахт, чтобы обеспечить безопасность горняков и возобновить электроснабжение.

В настоящее время точная продолжительность отключения электроэнергии неизвестна. Спасатели призывают местных жителей сохранять спокойствие и не приближаться к аварийным участкам.

Ранее сообщалось, за сутки Силы обороны Украины уничтожили около 900 российских военных и несколько десятков единиц техники. Общие потери армии РФ с начала вторжения уже превысили 1 млн. 77 тыс. человек.

шахтеры Донецкая область Доброполье обстрелы спасательная миссия обесточивание электричество
25 августа 2025
07 августа 2025
