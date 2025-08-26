Фото: иллюстративное

Обстрел на Донетчине привел к обесточиванию шахт в Добропольской общине, под землей остаются более ста человек

Об этом сообщает глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины, передает RegioNews.

В Добропольской громаде из-за обстрела российских войск обесточены местные шахты. Под землей остаются 148 горняков.

На месте работают спасательные службы и персонал шахт, чтобы обеспечить безопасность горняков и возобновить электроснабжение.

В настоящее время точная продолжительность отключения электроэнергии неизвестна. Спасатели призывают местных жителей сохранять спокойствие и не приближаться к аварийным участкам.

