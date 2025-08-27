У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
У Києві під час повітряної тривоги в одному з районів упав російський безпілотник. Перед цим повідомлялось про роботу протиповітряної оборони
Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомляли про роботу протиповітряної оборони.
Згодом, за попередніми даними, у Святошинському районі столиці впав російський безпілотник у дворі 9-поверхового будинку в столиці. Зазначається, що пошкоджень немає. Екстрені служби виїхали на місце.
Нагадаємо, на Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.
На Харківщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобільВсі новини »
26 серпня 2025, 23:55На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено шахти, під землею залишаються 148 гірників
26 серпня 2025, 14:50Росіяни за тиждень запустили по Херсонщині майже 2000 дронів
26 серпня 2025, 07:56
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик
27 серпня 2025, 21:25У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
27 серпня 2025, 20:55Вибивав борг у родича: на Миколаївщині судили поліцейського, який прикладав пістолет до голови брата
27 серпня 2025, 20:45Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
27 серпня 2025, 20:26Іпотека під 0%: хто зможе отримати житло без переплат
27 серпня 2025, 20:24Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги – п'ята поспіль нагорода
27 серпня 2025, 20:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »