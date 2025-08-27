Ілюстративне фото

У Києві під час повітряної тривоги в одному з районів упав російський безпілотник. Перед цим повідомлялось про роботу протиповітряної оборони

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

Згодом, за попередніми даними, у Святошинському районі столиці впав російський безпілотник у дворі 9-поверхового будинку в столиці. Зазначається, що пошкоджень немає. Екстрені служби виїхали на місце.

Нагадаємо, на Херсонщині двоє працівників прокуратури постраждали внаслідок атаки ворожого дрону. Ворожий дрон влучив у службовий автомобіль, що належить прокуратурі.