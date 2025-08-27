Фото: иллюстративное

Об этом сообщает глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Информация об этом появилась накануне нового учебного года и вызвала удивление среди родителей, ведь недавно правительство декларировало инициативы по поддержке детства.

Как выяснилось, льгота была отменена постановлением №816 от 7 июля 2025 года. Ранее она была закреплена постановлением №1243 от 26 августа 2002 года. По словам экспертов, это решение привело к дополнительным расходам для семей в размере примерно 800 гривен в месяц.

Игорь Чаленко отмечает, что изменения стали неожиданностью для родителей и могут повлиять на бюджет многодетных семей. Он подчеркнул, что такие решения требуют большей прозрачности и обсуждения с общественностью.

