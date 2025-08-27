Фото: ілюстративне

Про це повідомляє голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Інформація про це з'явилася напередодні нового навчального року і викликала здивування серед батьків, адже нещодавно уряд декларував ініціативи підтримки дитинства.

Як з'ясувалося, пільгу скасували постановою №816 від 7 липня 2025 року. Раніше вона була закріплена постановою №1243 від 26 серпня 2002 року. За словами експертів, це рішення призвело до додаткових витрат для родин у розмірі приблизно 800 гривень на місяць.

Ігор Чаленко зазначає, що зміни стали несподіванкою для батьків і можуть вплинути на бюджет багатодітних сімей. Він підкреслив, що такі рішення потребують більшої прозорості та обговорення з громадськістю.

