27 серпня 2025, 21:50

У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин

27 серпня 2025, 21:50
Фото: ілюстративне
Батьки багатодітних родин втратили половину пільги на харчування дітей

Про це повідомляє голова Центру аналізу і стратегій Ігор Чаленко на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Інформація про це з'явилася напередодні нового навчального року і викликала здивування серед батьків, адже нещодавно уряд декларував ініціативи підтримки дитинства.

Як з'ясувалося, пільгу скасували постановою №816 від 7 липня 2025 року. Раніше вона була закріплена постановою №1243 від 26 серпня 2002 року. За словами експертів, це рішення призвело до додаткових витрат для родин у розмірі приблизно 800 гривень на місяць.

Ігор Чаленко зазначає, що зміни стали несподіванкою для батьків і можуть вплинути на бюджет багатодітних сімей. Він підкреслив, що такі рішення потребують більшої прозорості та обговорення з громадськістю.

Раніше повідомлялося, попри зростання виручки українських ресторанів, кількість відвідувачів дещо зменшилася. Експерти зазначають, що середній чек для гостей підвищився майже на п'ятнадцять відсотків, що впливає на поведінку споживачів.

Київ багатодітні родина пільга діти харчування дитячий садок бюджет
