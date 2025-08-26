07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
26 августа 2025, 11:44

Меньше гостей, больше чеки: средний счет в ресторанах Украины вырос на 17%

26 августа 2025, 11:44
Фото: иллюстративное
В первом полугодии 2025 года выручка украинских заведений питания выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает исследование "Poster", передает RegioNews.

По данным компании, этот рост стал следствием повышения цен, а не увеличения количества посетителей.

Наибольшую динамику показал Львов, где заведения общественного питания подняли выручку на 7%. Среди форматов питания лидером стали суши-заведения, которые зафиксировали 9% рост доходов.

Суши-учреждения остаются самыми стабильными по посещаемости

В то же время рестораны по всей стране испытали сокращение потока гостей. В первом полугодии 2025 года посещаемость снизилась на 9%, при этом единственным сегментом, сохранившим уровень предыдущего года, стали суши-заведения. В других форматах падение колебалось от 7% до 16%.

Средний чек в ресторанах и кафе вырос на 17%

Средний чек в заведениях вырос на 17% и теперь составляет 171 грн. Больше всего подорожали бары – до 476 грн (+19%) и кофейни – до 108 грн (+18%). В кафе средний счет поднялся до 307 грн (+17%), в ресторанах – до 675 грн (+17%). Пиццерии теперь в среднем берут 324 грн (+16%), пекарни – 82 грн (+14%), суши – 670 грн (+12%).

Посетители платят больше за заказ

Как отмечают эксперты, повышение среднего чека отражает не рост потребления, а удорожание заказов.

Напомним, в Украине хлеб подорожает еще на 20% до конца года из-за роста цен на муку, энергоносители и увеличения зарплат. По словам экспертов, многие хлебопекарные предприятия работают на грани рентабельности или уже несут убытки.

