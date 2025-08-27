Працівниці Святошинського суду Києва загрожує до 5 років ув'язнення за демонстрацію нацистської символіки

фото: Національна поліція

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка публічно поширювала нацистську символіку в мережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Викрили злочин на початку серпня цього року слідчі Святошинського управління поліції спільно з аналітиками фахівців кримінального аналізу та працівниками СБУ у м. Києві та Київський області.

Правоохоронці зʼясували, що 23-річна киянка під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою, й ввечері того ж дня опублікувала вказану світлину у своїх соціальних мережах. Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це "заради розваги".

За скоєне жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялось, у Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом – державним військовим прапором Третього Рейху.