10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 12:55

Працівниці Святошинського суду Києва загрожує до 5 років ув'язнення за демонстрацію нацистської символіки

27 серпня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські повідомили про підозру жінці, яка публічно поширювала нацистську символіку в мережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Київ.

Викрили злочин на початку серпня цього року слідчі Святошинського управління поліції спільно з аналітиками фахівців кримінального аналізу та працівниками СБУ у м. Києві та Київський області.

Правоохоронці зʼясували, що 23-річна киянка під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою, й ввечері того ж дня опублікувала вказану світлину у своїх соціальних мережах. Під час спілкування із правоохоронцями порушниця пояснила, що зробила це "заради розваги".

За скоєне жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялось, у Києві секретарка Святошинського суду опублікувала фото з цигаркою та нацистським символом – державним військовим прапором Третього Рейху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ суд скандал поліція підозра нацистська символіка
У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть
26 серпня 2025, 22:45
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю
26 серпня 2025, 10:16
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Виїзд за кордон – лише до 21 року: нардеп звинувачує уряд у брехні
27 серпня 2025, 13:17
Через атаку безпілотників 51 населений пункт Чернігівщини залишився без світла
27 серпня 2025, 12:41
Сімейна драма з ножем: тесть ледь не вбив зятя на Черкащині
27 серпня 2025, 12:28
Співмешканця депутатки Полтавської облради підозрюють у незаконному збагаченні на 13,5 млн грн
27 серпня 2025, 12:10
Замість якісних дронів – дешеві аналоги: мера Нетішина підозрюють у махінаціях
27 серпня 2025, 11:45
В Україні зафіксували підвищений попит на онлайн-казино
27 серпня 2025, 11:42
Росіяни вдарили по енергетичній та газовій інфраструктурі в шести областях України
27 серпня 2025, 11:34
У Херсоні знищили міни-"пелюстки", дистанційно розкидані окупантами
27 серпня 2025, 11:17
Окупанти обстріляли ферму на Херсонщині: є загиблі
27 серпня 2025, 11:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »