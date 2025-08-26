Фото: Нацполіція

У столиці 26 серпня сталась аварія в Подільському районі. На жаль, потерпілий загинув

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, 67-річна жінка, яка була за кермом Hyundai, при виїзді на ділянку дороги з круговим рухом не надала перевагу у русі. Внаслідок цього вона наїхала на 76-річного велосипедиста. На жаль, чоловік помер від отриманих травм.

Правоохоронці встановлюють всі обставини.

