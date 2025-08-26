20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 22:45

У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть

26 серпня 2025, 22:45
Фото: Нацполіція
У столиці 26 серпня сталась аварія в Подільському районі. На жаль, потерпілий загинув

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Попередньо, 67-річна жінка, яка була за кермом Hyundai, при виїзді на ділянку дороги з круговим рухом не надала перевагу у русі. Внаслідок цього вона наїхала на 76-річного велосипедиста. На жаль, чоловік помер від отриманих травм.

Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, раніше на трасі Н-03 поблизу села Припруття сталася серйозна ДТП за участю чотирьох авто. Унаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб, серед яких є дитина.

25 серпня 2025
07 серпня 2025
