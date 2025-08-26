У Києві на Подолі велосипедиста збили на смерть
У столиці 26 серпня сталась аварія в Подільському районі. На жаль, потерпілий загинув
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Попередньо, 67-річна жінка, яка була за кермом Hyundai, при виїзді на ділянку дороги з круговим рухом не надала перевагу у русі. Внаслідок цього вона наїхала на 76-річного велосипедиста. На жаль, чоловік помер від отриманих травм.
Правоохоронці встановлюють всі обставини.
Нагадаємо, раніше на трасі Н-03 поблизу села Припруття сталася серйозна ДТП за участю чотирьох авто. Унаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб, серед яких є дитина.
Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарніВсі новини »
26 серпня 2025, 09:38На Житомирщині в ДТП постраждав однорічний хлопчик
25 серпня 2025, 23:15У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події
25 серпня 2025, 19:13
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Тіна Кароль зізналась, чому в неї не склалось особисте життя
26 серпня 2025, 23:25Фінляндія готується до війни і повернеться до використання протипіхотних мін
26 серпня 2025, 23:02Стало відомо, на які країни пошириться множинне громадянство України
26 серпня 2025, 22:40США хочуть добитися завершення війни в Україні до кінця року
26 серпня 2025, 22:29Співачка Анна Трінчер заговорила про нові стосунки: що вона ніколи не покаже після розлучення з Волошиним
26 серпня 2025, 22:25У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
26 серпня 2025, 21:59Мріяла про освіту в Україні: повернули ще одну дитину з тимчасово окупованої території
26 серпня 2025, 21:39Росіяни атакували дроном багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
26 серпня 2025, 21:36Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі блоги »