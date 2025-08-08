06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
02:20  08 августа
В Запорожье рассказали о последствиях пожара в заповеднике "Хортица"
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 10:21

В Кировоградской области задержали агента фсб, который наводил "Шахеды" на город

08 августа 2025, 10:21
Читайте також українською мовою
Фото: Служба безопасности Украины
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Кировоградской области мужчину, который работал на российскую спецслужбу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, 47-летний житель региона собирал и передавал координаты для воздушного удара по Кропивницкому, который произошел 28 июля этого года. В тот день российские войска применили дроны-камикадзе типа "Шахед", в результате чего были повреждены областная филармония, один из корпусов местного университета и несколько жилых домов в центре города. Эта атака считается одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Задержанного разоблачили при установке камеры у железной дороги

По информации СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за комментариев с пророссийским содержанием в телеграм-каналах. После вербовки он получил от куратора из фсб задание определять точные места для ударов и передавать геолокации гражданских и инфраструктурных объектов Кропивницкого. После атаки фигурант информировал представителя спецслужбы рф о ее последствиях, чтобы враг мог скорректировать последующие обстрелы.

У него изъяли телефон с доказательствами связи с фсб

Кроме того, задержанный следил за движением военных эшелонов через территорию области и пытался установить скрытую камеру вблизи железнодорожного объекта. Его задержали сотрудники киберподразделения СБУ непосредственно во время установки устройства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами контактов с представителями фсб.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сейчас он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводится под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Житомира произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, а еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители выяснили, что к инциденту причастны местные подростки, действовавшие по заказу российских спецслужб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Кропивницкий агент рф ФСБ РФ государственная измена дроны шахед
Фигуранты дела о коррупции на закупках дронов и РЭБ вышли под залог
08 августа 2025, 07:29
Из-за удара вражеского "Шахеда" в Харькове вспыхнул пожар на предприятии
08 августа 2025, 01:20
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"
07 августа 2025, 23:35
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
"Диалог власти и бизнеса": на Харьковщине обсудят ритейл в условиях войны
08 августа 2025, 10:55
Торговала украденными с могил военных цветами: жительница Житомирщины предстанет перед судом
08 августа 2025, 10:48
Ночная атака на Киевщине: повреждено более 20 домов и 10 автомобилей
08 августа 2025, 10:42
На Буковине пограничники с помощью дрона остановили побег трех мужчин в Молдову
08 августа 2025, 10:40
Стрельбу на детской площадке в Тернополе устроили подростки
08 августа 2025, 10:15
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
08 августа 2025, 09:59
Фальшивые диагнозы за тысячи долларов: на Волыни судили депутата горсовета и его подельников
08 августа 2025, 09:46
ГСЧС показала последствия удара дрона по Харькову
08 августа 2025, 09:24
Вражеские дроны ночью ударили по Одесщине: возник пожар, пострадал охранник АЗС
08 августа 2025, 09:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »