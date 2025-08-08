Фото: Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, 47-летний житель региона собирал и передавал координаты для воздушного удара по Кропивницкому, который произошел 28 июля этого года. В тот день российские войска применили дроны-камикадзе типа "Шахед", в результате чего были повреждены областная филармония, один из корпусов местного университета и несколько жилых домов в центре города. Эта атака считается одной из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения.

Задержанного разоблачили при установке камеры у железной дороги

По информации СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за комментариев с пророссийским содержанием в телеграм-каналах. После вербовки он получил от куратора из фсб задание определять точные места для ударов и передавать геолокации гражданских и инфраструктурных объектов Кропивницкого. После атаки фигурант информировал представителя спецслужбы рф о ее последствиях, чтобы враг мог скорректировать последующие обстрелы.

У него изъяли телефон с доказательствами связи с фсб

Кроме того, задержанный следил за движением военных эшелонов через территорию области и пытался установить скрытую камеру вблизи железнодорожного объекта. Его задержали сотрудники киберподразделения СБУ непосредственно во время установки устройства. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами контактов с представителями фсб.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сейчас он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование проводится под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в одном из микрорайонов Житомира произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина, а еще один получил тяжелые ранения. Правоохранители выяснили, что к инциденту причастны местные подростки, действовавшие по заказу российских спецслужб.