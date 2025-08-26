07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 10:16

У Києві затримали агентку фсб, яка готувала дані для атак на столицю

26 серпня 2025, 10:16
Читайте также на русском языке
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
на русском языке

За даними слідства, вона збирала відомості про об'єкти Сил оборони та готувала матеріали для нових атак на столицю

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Правоохоронці зафіксували, як підозрювана проводила дорозвідку поблизу Головного управління Національної гвардії України. Жінка мала скласти схеми з розташуванням контрольно-пропускних пунктів, службових парковок та іншої інфраструктури.

Подібні дані вона збирала і щодо пунктів територіальних центрів комплектування у кількох районах Києва. За інформацією слідчих, отримані матеріали планувалося використати для підготовки терактів та обстрілів міста.

Жінці загрожує довічне ув'язнення

Затриманою виявилася 36-річна мешканка столиці, яка працювала фрілансеркою. За версією слідства, її дистанційно завербували представники фсб через знайомого з тимчасово окупованого Криму. Виконуючи завдання, вона розраховувала у майбутньому виїхати до росії через треті країни.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили телефон, через який вона контактувала з кураторами. Жінці повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині затримали агента фсб, який передавав координати для ударів по Кропивницькому. Тепер СБУ розпочала слідство щодо його співпраці з російськими спецслужбами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Київ державна зрада ФСБ РФ шпіони теракт оборона
Під час застілля в Києві чоловік смертельно поранив друга ножем
26 серпня 2025, 07:48
Готували теракти у Вінниці: двом обвинуваченим загрожує довічне
26 серпня 2025, 07:33
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
25 серпня 2025, 19:27
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки
26 серпня 2025, 10:45
Потонув у річці: у Миколаєві знайшли тіло 15-річного хлопця
26 серпня 2025, 10:40
Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31
Менше половини шкіл і садків Полтавської громади готові до навчального року – що не так
26 серпня 2025, 10:27
На Харківщині загасили пожежу на сміттєзвалищі
26 серпня 2025, 10:26
На Полтавщині чоловік загинув від ураження струмом під час ремонту
26 серпня 2025, 10:12
На Рівненщині зростає захворюваність на COVID-19: зафіксовано летальний випадок
26 серпня 2025, 09:52
ДБР викрило схему постачання військовим неякісного масла на десятки мільйонів
26 серпня 2025, 09:50
Смертельна ДТП на Сумщині: загинули підліток і водій, ще три людини – у лікарні
26 серпня 2025, 09:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »