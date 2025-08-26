Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, вона збирала відомості про об'єкти Сил оборони та готувала матеріали для нових атак на столицю

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Правоохоронці зафіксували, як підозрювана проводила дорозвідку поблизу Головного управління Національної гвардії України. Жінка мала скласти схеми з розташуванням контрольно-пропускних пунктів, службових парковок та іншої інфраструктури.

Подібні дані вона збирала і щодо пунктів територіальних центрів комплектування у кількох районах Києва. За інформацією слідчих, отримані матеріали планувалося використати для підготовки терактів та обстрілів міста.

Жінці загрожує довічне ув'язнення

Затриманою виявилася 36-річна мешканка столиці, яка працювала фрілансеркою. За версією слідства, її дистанційно завербували представники фсб через знайомого з тимчасово окупованого Криму. Виконуючи завдання, вона розраховувала у майбутньому виїхати до росії через треті країни.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили телефон, через який вона контактувала з кураторами. Жінці повідомили про підозру у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, на Кіровоградщині затримали агента фсб, який передавав координати для ударів по Кропивницькому. Тепер СБУ розпочала слідство щодо його співпраці з російськими спецслужбами.