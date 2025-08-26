Розбійний напад на зупинці в Києві: поліція затримала двох підозрюваних

Фото: Національна поліція

У Голосіївському районі Києва поліція затримала двох чоловіків за розбійний напад на 26-річну жінку. Один із нападників, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілої мобільний телефон та передав його спільнику. Жінка намагалася зупинити нападника, але той відмахнувся ножем і втік

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Затримані – місцеві жителі віком 21 та 50 років. Старший з них раніше відбував покарання за грабіж, молодший перебував на іспитовому терміні за наркозлочин.

Поліція вилучила ніж, пневматичний пістолет та мобільний телефон.

Чоловікам повідомлено про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

На час розслідування вони перебуватимуть під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку. Злочинець підійшов до 71-річної потерпілої біля магазину і силою відібрав у неї гаманець. Усередині були гроші, банківські картки, пенсійне посвідчення та хрестик. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його.